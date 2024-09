Bar Feroci, chiusura dopo 64 anni : "Se ne va un pezzo di storia"

A Rignano chiude i battenti "un pezzo di storia". Dopo ben sessantaquattro anni di attività ha infatti cessato la propria attività il bar pasticceria Feroci, un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini rignanesi ma anche per quelli dei Comuni contermini e non solo. I locali, che si trovano in piazza XXV Aprile, in pieno centro storico hanno rappresentato infatti per tutto questo arco di tempo una sorta di indicazione toponomastica non ufficiale.

Un vero e proprio punto di incontro dove diverse generazioni potevano darsi appuntamento per un caffè, un aperitivo o anche solo per fare due chiacchiere con altri clienti.

Una vera istituzione nel campo anche per le creazioni che Roberto Feroci, già presidente dei pasticceri fiorentini, aveva realizzato, in passato, per calciatori, alcuni stilisti e perfino per un ‘nume tutelare’ della televisione come Pippo Baudo.

Anche i clienti non Vip però nel corso degli anni hanno però apprezzato le creazioni della storica pasticceria con recensioni molto positive lasciate sui siti specializzati.

La chiusura dell’esercizio, dunque, lascia un velo di tristezza in chi, magari, l’ha frequentata peer anni.

L’augurio che arriva dell’amministrazione comunale è quello che il bar Feroci possa rinascere in un futuro non troppo lontano e che quindi torni ad essere quello che era un tempo. Come detto molto più di un semplice locale.

Quando alla domanda "Dove ci vediamo? "risposta ricorrente era "Dal Feroci!".

Un ritorno auspicato non solo per bere un caffè, ma anche come luogo di incontro e di socialità quale è stato fino a poco tempo fa.