Bandiere e colombe fatte a uncinetto a Molino del Piano

Sarà una Pasqua differente, con tanti colori, riempie le strade di una frazione tra le più importanti di Pontassieve, grazie al gruppo di donne che formano "La compagnia dell’uncinetto", che al Circolo Mcl di Molino del Piano hanno realizzato le bandiere della Pace con ferri gomitoli e tanta passione. Un modo originale per richiamare ad un valore universale a volte disatteso. Le donne hanno riempito di colori alcuni dei luoghi pubblici più frequentati della frazione, unendo alle bandiere della pace anche le colombe, simbolo di pace e di Pasqua. Proprio le immagini di colombe sono state sistemate intorno agli alberi presenti in piazza Vittorio Emanuele, principale luogo di ritrovo di Molino del Piano. Un modo per ricordare il valore della Pasqua e, allo stesso tempo, richiamare alla necessità dell’amicizia tra i popoli, della quale in troppe zone del mondo si sente oggi la mancanza. Leonardo Bartoletti