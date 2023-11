Bandiera della pace. Scontro in consiglio tra Lega e Pd

Sconcerto per la richiesta della Lega di rimuovere la bandiera della pace esposta sui banchi del consiglio comunale e per il dibattito che, si è acceso. Ad esprimerlo sono i gruppi consiliari del Pd e della Lista Civica per Monica Marini Sindaca in Consiglio Comunale. "La bandiera - dice Mattia Canestri, capogruppo della lista civica, era stata esposta su iniziativa della Presidente del Consiglio Comunale, viste le vicende internazionali in corso e la discussione di due ordini del giorno sulla pace, uno della Lega e l’altro della maggioranza. Quando la discussione è tornata sul tema - prosegue Canestri - la Capogruppo della Lega Cecilia Cappelletti si è lanciata in un attacco verbale nei miei confronti. La veemenza e le offese verbali hanno costretto la Presidente del Consiglio Comunale ad interrompere i lavori d’aula". "Non c’è stata nessuna veemenza o offesa da parte mia - dice la capogruppo Cappelletti -. Sono invece risentita per le menzogne. Io avevo proposto di fare unaordine del giorno congiunto, prendendo una parte della nostra mozione ed una parte di quella della maggioranza. Mettere la bandiera della pace quando non siamo in grado di elaborare un solo documento congiunto mi sembra alquanto fuori luogo".

Leonardo Bartoletti