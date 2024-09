Banchi, giochi e sfilate ’Mani Tese’ fa 60 anni. Sabato la grande festa

Sesssant’anni di Mani Tese. Sabato prossimo l’associazione festeggia questa importante ricorrenza con una giornata di approfondimento e discussione. Appuntamento dalle 9 e per tutto il giorno, per dare valore a una rete di solidarietà che lavora sul territorio e che coinvolgerà molte associazioni, artigiani, contadini.

Oltre ai banchi di vendita ci saranno numerosi laboratori, giochi, attività per le famiglie. I due eventi sono patrocinati dal Comune di Scandicci. Alle 11 ci sarà la sfilata Arti e Mestieri. Un’inconsueta sfilata, in cui artigiani di ogni settore racconteranno in un abito il loro lavoro, la loro storia. E così ceramisti, vasai, agricoltori, ecc. spostano i loro materiali e le loro mani sulla creazione di vestiti particolarissimi. Alle 13 è previsto il pranzo contadino: i contadini della fierucola, con ‘Genuino Clandestino’, organizzano un grande pranzo vegetariano finalizzato all’acquisto di una macchina agricola da condividere per i loro piccoli terreni.

Per i 60 anni di Mani Tese, alle 16 la Cooperativa Sociale festeggerà con una torta che celebra tutte le attività di chi si impegna sul territorio. E così la torta sarà un mosaico di torte create da associazioni, privati, volontari. L’animazione e lo spettacolo sono a cura dell’Associazione VIP di clown in corsia. La cooperativa si trova in via della Pieve 43b.