Banca d’Italia in cattedra. Un viaggio per spiegare la cultura finanziaria

di Lisa Ciardi

Un tour fra città diverse per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale italiana e rafforzare il rapporto con il territorio. Arriva anche a l’iniziativa ‘In viaggio con la Banca d’Italia’ che coinvolge istituzioni, aziende e cittadini proponendo visite guidate e incontri su temi di attualità. "La Banca ha pensato questo progetto per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e consolidare il dialogo con persone, imprese e istituzioni" spiega Mario Venturi, direttore della Sede della Banca d’Italia . "L’obiettivo è far crescere la consapevolezza sui temi base di economia e finanza, per far conoscere la Banca e i servizi offerti e ascoltare la comunità locale. L’Italia ha ancora un elevato gap nelle conoscenze finanziarie rispetto ad altri Paesi e ciò ci rende tutti più fragili. Questo viaggio intende aiutare i cittadini ad avere maggiore confidenza con i temi economico-finanziari". A , in particolare, la rassegna si aprirà domani, 21 settembre (ore 17), all’Auditorium della Camera di Commercio in piazza Mentana, con un incontro su ‘L’economia digitale in Toscana: il contributo della Banca d’Italia’ moderato da Antonella Dragotto vicecapo servizio comunicazione della Banca d’Italia, a cui parteciperà il direttore generale della Banca d’Italia e presidente Ivass, Luigi Federico Signorini. Fra i presenti: Eugenio Giani, presidente della Regione; Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio ; Mario Venturi, direttore della sede della Banca d’Italia; Massimo Doria, vicecapo Dipartimento circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio della Banca d’Italia; Paolo Ghezzi, dg di InfoCamere; Luigi Lovaglio, ad e dg della Banca Monte dei Paschi di Siena; Gianluca Vannuccini, della Regione Toscana; Filippo Zatti, professore associato di Diritto dell’Economia dell’Università . "La tre giorni – spiega ancora Venturi - si concluderà sabato 23 con l’open day in Banca, in collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano. Previsti quattro laboratori interattivi su "Criptovalute o criptoattività? Moneta e investimenti nell’era digitale", a cura di Vito Barone, vicedirettore della nostra sede , e "L’economia comportamentale Istinto e ragione nelle scelte economico-finanziarie".