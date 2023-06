Bambina scomparsa, la sua foto sulle autoradio e sui taxi

Firenze, 11 giugno 2023 – Come si faceva un tempo con i cartoni del latte, ma in versione digitale: la foto di Kata, la bambina scomparsa da ieri a Firenze, compare adesso su molte autoradio grazie all’iniziativa di 24 radio locali toscane presenti nel consorzio Media Dab.

L’iniziativa vuole essere un supporto alle ricerche della piccola Kataleya Alvarez; le emittenti hanno sostituito le slide delle copertine del brano in onda con le foto della bambina scomparsa e i taxi della Società Coop Tassisti Firenze (TAXI 4242), sono sintonizzati in DAB+ su una delle radio, così da poter sensibilizzare i loro clienti nella ricerca ancora in corso.

Inoltre durante i programmi, le radio locali, rivolgeranno appelli a chi fosse in possesso di notizie, utili a rintracciare la piccola Kata per informare senza ritardo i carabinieri attraverso il 112.

"Riteniamo che il sistema di trasmissione terrestre in DAB+ offra una tecnologia

affidabile per allertare ed informare immediatamente la popolazione, in caso di

emergenze - ha dichiarato Vincenzo Dolce, presidente di Media Dab - e come già avviene

in Germania proporremo il DAB+ come parte dell'infrastruttura di allerta nazionale.

Grazie, alle radio locali consorziate presenti nel mux Toscana e al Presidente di Taxi

4242 Firenze, Milko Signorini, per la immediata e totale disponibilità data”.

Le 24 radio locali del consorzio Media Dab, presenti nel mux Toscana, che già hanno

aderito alla iniziativa sono: Onda Libera, Umbria Radio, Radio Delta, Radio Rock, Radio

Cuore, Studio+ Dance, System, Giornale Radio, Rts, Energy, 607080 By Studio+, Errevuti,

FunkyCornerRadio, Radio Emme, Radio Studio X, Radio Classica, Radio K55, Anni 80,

Radio Netweek, Life Gate, Radio Radio, Radio Sportiva, China e Radio A.