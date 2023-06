Kata, l’ipotesi del padre: rapita per errore al posto di un’altra

Firenze, 19 giugno 2023 – Nella ricerca di Kataleya, la bambina scomparsa da giorni a Firenze, si affaccia una nuova ipotesi, avanzata dal padre della piccola: che sia stata rapita per sbaglio, cioè al posto di un’altra bambina.

L’ipotesi l’ha avanzata lo stesso papà di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, che oggi ha incontrato il sostituto procuratore Christine von Borries. L'uomo in mattinata è tornato in Procura per incontrare di nuovo il magistrato che lo aveva già sentito come persona informata sui fatti. Perché? Secondo quanto si apprende, Miguel Angel Romero Chicclo avrebbe ricordato dei fatti, degli episodi, avvenuti all'Astor nei lunghi mesi dell'occupazione abusiva. Si tratterebbe di situazioni di due, tre mesi fa. L'uomo, maturando altri ricordi, ha perciò deciso, tramite i suoi legali, di incontrare il pm von Borries per metterli in luce. “Si tratta di un'iniziativa della difesa su richiesta del nostro assistito - hanno spiegato gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni che assistono i genitori di Kata - Il padre ci ha chiesto di poter parlare con il magistrato per aggiungere ulteriori elementi rispetto a quanto aveva già detto prima. Così lo abbiamo accompagnato”. E proprio in questo colloquio sarebbe stata avanzata la nuova ipotesi che sarà valutata dagli inquirenti.