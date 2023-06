Bambina scomparsa, come si muove ora la famiglia: la strategia nelle indagini

Firenze, 19 giugno 2023 – La famiglia della piccola Kataleya, la bambina scomparsa sabato 10 giugno a Firenze, fa una serie di mosse nelle indagini per ritrovare la piccola.

Segui la diretta: gli aggiornamenti sulle ricerche

Da una parte il padre si è presentato spontaneamente ai magistrati per dare indicazioni, dall’altra è stato chiesto dai genitori un sopralluogo di parte nell’ex hotel Astor, alla luce anche del consulente che la famiglia ha chiamato, ovvero l’ex generale dei Ris di Parma Luciano Garofano, ora tra l’altro anche volto televisivo della trasmissione “Quarto Grado”.

Miguel Angel Romero Chiccllo, papà della piccola Kataleya, si è presentato spontaneamente in procura per un colloqui con Christine Von Borries, la pm che indaga sulla scomparsa della piccola. Il colloquio è avvenuto nella mattina di lunedì. L’uomo ha dato una serie di indicazioni utili per le indagini.”Tutto ciò che so lo dico”, sono le parole del padre. Che ha anche ringraziato gli inquirenti “per tutto quello che stanno facendo per ritrovare mia figlia”.

Intanto i legali della famiglia di Kata hanno presentato formale istanza per effettuare, nei loro diritti, un proprio sopralluogo dentro l'ex hotel Astor quando saranno esauriti gli accertamenti di polizia giudiziaria dei carabinieri. In caso di autorizzazione, fanno sapere gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, sarà organizzato un sopralluogo coi genitori della bambina insieme al generale Luciano Garofano.