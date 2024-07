"Balneari, stop alle aste e riconoscere valore"

"Occorre fare una legge che preveda il riconoscimento del valore aziendale, altro indennizzo. L’indennizzo si riconosce a chi ha subito un danno, qui si tratta di togliere completamente l’azienda e il lavoro a famiglie che hanno contribuito a tenere in ordine e puliti i nostri litorali, occorre riconoscere in pieno il valore aziendale, questa è una battaglia di libertà". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (nella foto), in merito alla pdl sulle concessioni approvata dal Pd nella seconda commissione del Consiglio. "Occorre applicare in maniera corretta la direttiva che parla di aste - avverte Stella - solo nel caso in cui le risorse siano scarse, non è il caso degli stabilimenti balneari, che coprono una percentuale bassissima della nostra costa. Quella della Sinistra è una legge assolutamente inutile, che non risolve il problema ma genera soltanto ulteriore confusione".