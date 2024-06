Ballottaggio, le ultime rifiniture . Rush finale di Arena e Carovani

Nessun apparentamento ma anche nessun appoggio dichiarato a uno dei due candidati in ‘gara’. Dopo Lega e Forza Italia anche Italia Viva annuncia che non sosterrà, al ballottaggio tutto a sinistra di domenica e lunedì prossimi, Maria Arena o Giuseppe Carovani: "Fin dall’inizio della campagna elettorale – sottolinea infatti la ex candidata sindaco IV Federica Brunori - abbiamo ripetuto convintamente che le due candidature di sinistra rappresentano l’espressione più autentica dei governi che Calenzano ha avuto negli ultimi 25 anni, con tutte le loro debolezze e nessun elemento di discontinuità. Per questo motivo la nostra coerenza ci impone di lasciare libertà di scelta ai nostri elettori per il prossimo ballottaggio. La nostra campagna elettorale ha rappresentato l’inizio di un percorso che nei prossimi 5 anni ci vedrà accanto a tutti i cittadini calenzanesi, senza alcuna distinzione". Intanto in attesa dell’appuntamento che decreterà il prossimo sindaco di Calenzano i due candidati al ballottaggio promuovono le ultime iniziative per cercare di convincere più elettori possibili (anche e soprattutto i tanti che hanno disertato le urne due settimane fa) a andare a votare per il secondo turno. Questo pomeriggio a chiudere la campagna elettorale di Maria Arena, sostenuta da Partito Democratico, Futura e Calenzano in Movimento, arriverà l’onorevole Arturo Scotto, parlamentare Pd e membro della Commissione Lavoro della Camera. L’appuntamento è per le 18 al Bar Sport di piazza Gramsci: "Quella di Scotto – commenta Arena - è una presenza strategica per Calenzano, così come lo è stata quella di Matteo Biffoni nei giorni scorsi perché ci dimostrano che per amministrare un Comune sono indispensabili collegamenti e sostegni a livello regionale e nazionale: una cosa impossibile da farsi quando ad amministrare sono le liste civiche da sole". L’altro sfidante nel ballottaggio, l’ex sindaco Giuseppe Carovani appoggiato da Sinistra per Calenzano, Per la mia città, Calenzano Democratica, in netto vantaggio al primo turno, concluderà invece la sua campagna elettorale oggi alle 18,30 al circolo Arci La Vedetta di Settimello dopo un vero tour di force di incontri e confronti che si sono susseguiti anche dopo il voto dell’8 e 9 giugno scorsi e che la coalizione, all’insegna della volontà di garantire la partecipazione, "continuerà a prescindere dall’esito del ballottaggio".