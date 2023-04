Balducci rivive in un documentario

Fra storia e memoria il messaggio di padre Ernesto Balducci, morto in un incidente stradale non ancora settantenne il 25 aprile di 31 anni fa, continua a farsi presente. Oggi, per esempio, il padre scolopio, anima inquieta di una chiesa alla ricerca sempre maggiore di senso, di vicinanza, di dialogo senza barriere, sarà ricordato oggi con la proiezione di “Ernesto Balducci. Una voce profetica”. Il documentario, prodotto in occasione del Centenario, nel 2022, e a trent’anni dalla morte, è un’opera fondamentale che ancora mancava per comprendere al meglio la parabola balducciana. Ciò ha comportato un grande lavoro di archivio, andando a scansionare tutte le foto dell’archivio Balducci (circa 300) e molti dei libri della biblioteca personale del padre Scolopio, ricca di 4.000 volumi. Sono stati inoltre raccolti e selezionati video e audio delle Teche Rai di Roma ed anche in questo caso il lavoro è stato lungo e accurato.

Altra parte importante le interviste a personalità che lo hanno conosciuto e che avrebbero contribuito a far conoscere meglio la figura di Balducci. Tra questi Mario Primicerio a Firenze, Sergio Sereni a Fiesole, Raniero La Valle e Giovanna Melandri a Roma, Alessandro Zaccuri a Milano. Oltre alle interviste nei luoghi sopra citati le riprese sono state fatte in alcune giornate nei luoghi di Ernesto Balducci a Fiesole, Santa Fiora, Firenze e Roma. Il documentario è già stato proiettato in altre occasioni in tutta Italia durante le numerose celebrazioni per queste ricorrenze, ma vederlo ancora non guasta. Sono stati davvero numerosi durante tutto il 2022 i convegni, gli incontri e le tavole rotonde organizzate in tutta la Penisola, dall’estremo nord fino alla Sicilia, che hanno permesso di approfondire, ricordare, valorizzare la figura di padre Balducci e soprattutto il suo pensiero. Un pensiero raccolto nei suoi libri, nei suoi scritti, nelle sue omelie, ma che lettoascoltato oggi è sempre di grandissima attualità, sembra davvero dei giorni nostri.

L’evento alle 17 al Centro Congressi al Duomo (via de’ Cerretani 54r) presente anche il regista Giorgio Tabanelli.

La proiezione è organizzata dalla collaborazione tra la Fondazione Ernesto Balducci e la Fondazione Romualdo Del Bianco (ingresso libero fino ad esaurimento posti).