Bagno di folla per Alfa. Live in via dei Calzaiuoli

"Via dei Calzaiuoli 52, ore 17,30, ho voglia di cantare qualche canzone chitarra e voce con voi". Ha detto questo, sui suoi canali social, Andrea De Filippi, in arte Alfa, cantautore 23enne, genovese, che il 21 aprile (ore 21) suonerà al Mandela Forum con "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato tour". Ieri, quindi, in una delle vie principali del centro storico di Firenze, Alfa ha portato la sua chitarra e i suoi più grandi successi, riempiendo la strada di ragazzi che cantavano a squarciagola.

Da "Cin Cin" a "Bellissimissima", il cantautore è riuscito a regalare l’opportunità ai suoi fan di vederlo da vicino e cantare tutti insieme come "nella cameretta di casa". Perché è proprio questo che Alfa disse quando, qualche settimana fa fu ospite in redazione de ’La Nazione’: "Sono partito dalla mia stanzetta e oggi canto per chiunque mi voglia ascoltare, sul palco quindi riprodurrò una casa vera e propria". Un ragazzo che grazie alla musica è riuscito a farcela.

Linda Coscetti