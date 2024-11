Bagno a Ripoli, giornata dedicata ai donatori di sangue al Santa Maria Annunziata

Firenze, 27 novembre 2024 - Per rinnovare una tradizione aziendale, il 30 novembre all’ospedale Santa Maria Annunziata si svolgerà un incontro interamente dedicato al tema della donazione del sangue e al donatore. La giornata, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 17.30, è aperta a tutti i cittadini e volta a promuovere l'importanza della donazione di sangue attraverso interventi informativi e formativi. In particolare sarà l’occasione per ringraziare i donatori che rappresentano la vita per il territorio, permettendo di avere sempre una buona disponibilità di sangue per i pazienti del presidio ospedaliero Santa Maria Annunziata oltre che dell’ambulatorio di medicina trasfusionale, punto di riferimento territoriale per i pazienti cronici trasfusione-dipendenti. Ai partecipanti all’evento, oltre all’occasione di far festa e ringraziare i donatori in un bel momento collettivo, verrà illustrata l’attività svolta dal Centro Trasfusionale diretto da Franco Vocioni, dove vengono effettuate circa 4.000 donazioni all’anno comprendenti sangue intero, plasma e piastrine. L’evento si avvale del coinvolgimento del Comune di Bagno a Ripoli, delle scuole primarie dell’Istituto Caponnetto e T. Mattei, del coro gospel “Black and White Ensemble”, dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Banca di Credito Cooperativo BCC, Osma Onlus, Fratres Prato, Tommaso Mori grafic disigner, Anna Cecchetti - pittrice e scultrice, Dipartimento Materno-Infantile e Associazioni di volontariato dei donatori di sangue e pazienti. Questo il programma della giornata: alle ore 14.30 i saluti delle autorità, del direttore sanitario di Santa Maria Annunziata Elettra Pellegrino, del dirigente infermieristico Santa Maria Annunziata, Patrizia Grassi, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, del direttore della Medicina trasfusionale Firenze Empoli Franco Vocioni, del dirigente medico di Immunoematologia e medicina trasfusionale Angela Ermini. Alle ore 15.30 momento musicale col coro gospel “Black and White Ensemble”; alle ore 15.45 Il Servizio di Medicina Trasfusionale, Franco Vocioni; alle 16 Coro Gospel “Black and White Ensemble”; alle ore 16.15 “Donare e Ricevere”: Il Donatore ed il Paziente; alle 16.45 la premiazione del Premio Disegni degli alunni delle Scuole Primarie Istituto Caponnetto e T. Mattei; alle 17.15 conclusioni a cura della Struttura Trasfusionale del Presidio S. Maria Annunziata. E dopo un altro momento musicale alle ore 17.30 col coro gospel “BlackandWhiteEnsemble”, merenda. Saranno presenti le scuole Istituto Teresa Mattei e Istituto Caponnetto (coinvolgendo la quarta e quinta elementare) Bagno a Ripoli, che porteranno dei disegni sul tema Significato del dono/donare, a rappresentare un “filo rosso” che leghi l’intera giornata in un alternarsi di celebrazione e riconoscenza ai donatori di sangue. Si ricorda che chiunque volesse aderire alla donazione di sangue potrà farlo prenotandosi al numero telefonico 055 6936480, Oppure presentandosi direttamente al Centro Trasfusionale del presidio santa Maria Annunziata negli orari di apertura. Maurizio Costanzo