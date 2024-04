Baggio torna fiorentino. Omaggio al maestro Ikeda

Ogni volta che torna è una notizia, potenza della sua grandezza senza tempo. Roberto Baggio a Firenze insieme alla moglie Andreina per l’omaggio che il Comune ha reso al maestro buddista Daisaku Ikeda, presidente della Soka Gakkai Internazionale, costruttore di pace, scomparso a novembre. La cerimonia di inaugurazione della piazza a Ikeda in via Reginaldo Giuliani, nella rotonda in corrispondenza degli arrivi da Firenze e da Sesto Fiorentino. I mondi che Roby e Andreina, freschi sposi, vissero alla fine degli anni Ottanta. Erano presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessora ai rapporti con le confessioni religiose Maria Federica Giuliani e il presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Alberto Aprea.

Fu proprio a Sesto che i giovani Baggio andarono ad abitare nella parte finale della permanenza a Firenze: lì avevano trovato la giusta tranquillità, un posto ancora a misura d’uomo dove si potevano coltivare rapporti umani alla vecchia maniera, e intanto scoprivano il buddismo come religione. Dopo la cerimonia, il centro culturale buddista di Firenze (vicino alla piazza) è rimasto aperto. Per tutto il pomeriggio visite guidate alla Villa di Bellagio, con possibilità di approfondire la conoscenza della figura di Daisaku Ikeda, maestro, filosofo buddista, Grande Ufficiale della Repubblica Italiana e cittadino onorario di Firenze. Ikeda era Presidente onorario della Soka Gakkai, il più grande movimento buddista laico al mondo, presente in 192 Paesi e territori del pianeta e al quale aderiscono 13,5 milioni di fedeli. I suoi profondi rapporti con l’Italia sono testimoniati dalle cinquantuno cittadinanze onorarie ricevute e dai riconoscimenti di diverse università italiane. Ikeda ha visitato l’Italia 8 volte, nel 1981 arrivò per la prima volta a Firenze. Nel 1992 tornò per ricevere il Fiorino d’Oro conferitogli dal sindaco Giorgio Morales. Nel 2007 il sindaco Leonardo Domenici attribuì a Ikeda il Sigillo della Pace e nel 2017 il consiglio comunale di Firenze gli ha conferito per mano del sindaco Dario Nardella la cittadinanza onoraria. L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai ha sede a Villa di Bellagio, costruita intorno alla metà del Trecento. Ieri Baggio ha preso la macchina da Altavilla Vicentina ed è tornato alle origini della sua giovinezza, tenendo per mano Andreina.