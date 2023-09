Badante picchia gli anziani che doveva curare: arriva la polizia

Sesto Fiorentino (Firenze), 2 settembre 2023 – Una badante rumena di 52 anni è stata denunciata per lesioni nei confronti di una coppia di anziani, marito e moglie, che avrebbe dovuto curare. E che invece hanno riportato diverse ferite.

Accade a Sesto Fiorentino nella giornata di venerdì, intorno alle 13.30. Ci sarebbe stato un rimprovero da parte della coppia, ultranovantenne, alla donna: “Stai troppo al telefono”.

L’anziana avrebbe lanciato via il telefono della badante. A quel punto quest’ultima avrebbe alzato le mani prima nei confronti della moglie, che ha riportato escoriazioni agli avambracci, poi nei confronti del marito, che è in carrozzina, sarebbe invece caduto dalla sedia a rotelle stesse per le percosse ricevute. I due hanno chiamato il figlio, subito accorso.

Da qui la chiamata alla polizia, che ha trovato alcune tracce di sangue nella stanza della lite. Per la badante è scattato ovviamente il licenziamento, ma questo potrebbe essere il guaio minore per lei: marito e moglie sono finiti in ospedale a Careggi e al momento non sono state ancora rese note le eventuali prognosi.