Bacco artigiano di Rufina, la tradizione si rinnova. Il ’Carro matto’ è pronto per sfilare in centro

Vino, territorio, eccellenze: il Bacco Artigiano torna il prossimo fine settimana a Rufina. Quattro giorni di eventi e dal 26 al 29 settembre,per la 49esima edizione di un appuntamento storico. L’edizione 2024 del Bacco verrà inaugurata a Villa Poggio Reale giovedì 26 settembre.

"Il Bacco 2024 sarà una manifestazione nuova, conservando la tradizione, come il carro matto, ma con uno sguardo al futuro - ha detto il sindaco di Rufina, Venturi. Il Bacco deve essere un momento di riflessione sul passato, soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo deciso di puntare sui nuovi mezzi: abbiamo creato un sito per l’evento e due pagine facebook e instagram. Attraverso questi strumenti, racconteremo sia il programma del Bacco sia il territorio, con la storia legata al vino e al carro matto.Per la promozione del territorio punteremo inoltre sulle immagini dei nostri panorami e delle nostre cantine, simbolo di storia e tradizione: per questo, verranno fatti dei post con hashtag #bellarufina".

Il protagonista assoluto sarà il vino e infatti ci saranno due wine bar in piazza Umberto I ed a Villa Poggio Reale. Torneranno tanti produttori a Villa Poggio Reale; all’interno la grande novità è rappresentata dalla cena organizzata dal Consorzio Chianti Rufina venerdì 27, per esaltare l’abbinamento del cibo con il vino del nostro territorio. La Villa ospiterà anche un convegno sabato mattina; le degustazioni del Consorzio torneranno nel salone principale sabato e domenica. Non mancheranno in tutto il paese la ristorazione, le mostre d’arte, le attività culturali, l’intrattenimento musicale, i mercatini e le attività per bambini".

Al centro del Bacco, come sempre, il Carro Matto e l’Offerta del vino del contado alla Signoria di Firenze. L’appuntamento è sabato alle 15:30 in piazza Duomo, da dove il Carro Matto, il corteo della Repubblica Fiorentina e il Corteo Storico del Vino e del Contado di Rufina si muoveranno per le strade del centro storico.