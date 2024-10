Azienda fiorentina regala 3 giorni sulle Dolomiti ai dipendenti: "Gesto che ci ha riempito il cuore"

Tutti insieme sulle Dolomiti per festeggiare i 40 anni dell’azienda. Non è certo da tutti ricevere un regalo così dal proprio datore di lavoro. Ma, a volte, le belle notizie accadono. Succede ad Atf, azienda nata come riparazione di piccoli elettrodomestici, che poi si è ampliata anche alla vendita. Sei negozi sparsi tra Firenze, Pisa, Livorno e Scandicci, 10 affezionati dipendenti. E tre titolari. I lavoratori, insieme alle rispettive famiglie, trascorreranno dunque tre giorni in montagna insieme ai loro titolari. "Un gesto che ci ha riempito il cuore di gioia", racconta Gianni Cassandro, che lavora lì da 30 anni.

