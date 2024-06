Azienda fiorentina “copia“ la Technogym: sequestrato un attrezzo

FIRENZE

Il macchinario per l’estensione delle gambe che fa lavorare muscoli come, ad esempio, il quadricipite femorale era stato copiato da quello prodotto dalla Technogym, la famosa azienda leader nella realizzazione di attrezzi per lo sport di Cesena. Una copia perfetta presentata in Fiera a Rimini per il RiminiWellness e dove la Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrarla. Sotto indagine è così finita un’azienda di Firenze, accusata di aver copiato dalla casa romagnola l’attrezzo che allena milioni di appassionati del fitness.

I militari del gruppo delle Fiamme Gialle riminesi hanno predisposto ed eseguito un’attività di servizio nel settore del contrasto alla contraffazione dei prodotti esposti a RiminiWellness e presso lo stand espositivo di una società toscana, in seguito ad una segnalazione e hanno rilevato l’illecita riproduzione di un macchinario per allenamento leg extension.

Il macchinario, secondo quanto si apprende, è stato in effetti ideato dalla Technogym e ha delle caratteristiche peculiari che sono state brevettate.

Le fiamme gialle hanno infatti provveduto a far analizzare il macchinario contraffatto da un tecnico specializzato prima di procedere al sequestro.

È emerso così che alcune caratteristiche tecniche particolari del prodotto Technogym, come la distanza di alcune leve, erano state copiate dall’azienda di Firenze commettendo un presunto illecito visto che il leg extension è sottoposto a privativa industriale essendone stato depositato il brevetto.

Il titolare dell’azienda fiorentina è stato denunciato a piede libero del reato di contraffazione marchi e ricettazione. Ma forse questo è soltanto il primo atto di un lungo braccio di ferro a colpi di consulenze.