Avviso pubblico del Comune per “Immaginaria“

Anche quest’anno il Comune di Calenzano riproporrà il festival "Immaginaria", kermesse destinata in particolare a un pubblico di giovani e giovanissimi. L’edizione 2025 è già in programma per i prossimi 14 e 15 marzo con il calendario completo che sarà presto reso noto. Intanto, però, l’amministrazione ha lanciato un avviso pubblico in cui invita associazioni e singoli cittadini a presentare proposte e progetti per la manifestazione. La scadenza per è fissata per il prossimo 12 febbraio alle 13.

Le iniziative proposte devono essere, in via prioritaria, mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere rivolte a un target di bambini e ragazzi, da svolgersi presso la biblioteca CiviCa di Calenzano, Officina Civica e altri luoghi del territorio comunale. Non si tratta, però, di una procedura di gara: la manifestazione di interesse ha lo scopo di raccogliere progetti da poter valutare.

L’avviso pubblico è reperibile con la modulistica sul sito istituzionale dell’Ente, www.comune.calenzano.fi.it. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: [email protected] oppure telefonare ai numeri 055/8833292-448.

S.N.