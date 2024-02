Avvicinare i giovani al lavoro manuale. Il progetto pilota di Cna Mugello

MUGELLO

Giunge alla sua tappa conclusiva "Orientamento all’Artigianato", il progetto pilota realizzato da CNA Mugello, con il contributo dell’Unione dei Comuni del Mugello, per avvicinare il mondo della scuola al tessuto produttivo locale e contrastare il difficile reperimento del personale da parte delle aziende mugellane, Un progetto avviato con la visita degli alunni della 2^ A della scuola media di Scarperia e San Piero a tre aziende artigiane (Mechanical Work, Pelletteria Abraham e Falegnameria Squilloni Cristian), e poi proseguito con lezioni in aula tenute dall’artista Simone Rocchi con un vero e proprio laboratorio creativo.

Con gli alunni che hanno realizzato 23 sculture in legno rappresentanti personaggi dell’artigianato, sculture che saranno in mostra sabato 24 e domenica 25 febbraio alla Vecchia Propositura di Scarperia. "Ogni progetto parte con obiettivi che guardano lontano come quelli di valorizzare i mestieri manuali e dar loro una connotazione ad alto valore tanto da ritornare attrattivi per le nuove generazioni – spiega Massimo Capecchi, presidente di CNA Mugello - Siamo soddisfatti dei risultati dell’iniziativa e siamo già al lavoro affinché abbia un seguito. Il futuro delle imprese è affidato alle nuove generazioni: è nostro dovere investire in esse sia con la formazione, che illustrando chiaramente le opportunità offerte dal nostro territorio che non si caratterizza solo per agricoltura e agroalimentare, ma anche per il manifatturiero". "Il progetto – nota la preside Meri Nanni - ha costituito un’opportunità per i nostri studenti, che hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con il tessuto produttivo del territorio coniugandolo con la dimensione artistica e creativa". L’inaugurazione di "L’artigianato in Scultura" si svolgerà sabato 24 alle ore 11.

Paolo Guidotti