Avis, incontro sulla legittima difesa

È la legittima difesa il tema del prossimo incontro del ciclo "Assapello. Notizie, trucchi e verità utili per sopravvivere all’ (im)mondo che avanza", organizzato dalla sezione dell’Avis di Sesto in collaborazione con una serie di realtà del territorio ed associazioni.

L’iniziativa, come le serate già effettuate e quelle ancora in programma, si svolgerà alla parrocchia di Santa Maria a Padule (piazza San Bartolomeo 10) martedì 20 dalle 20,45 e vedrà come relatori l’avvocato Marco Bini e Luca Gorrone presidente della sezione Avis di Sesto con una lunga carriera nella polizia di Stato.

L’ingresso è libero e gratuito ed i partecipanti potranno porre anche domande o chiedere chiarimenti sul tema, ampio e delicato. Le conferenze informative proseguiranno poi con cadenza settimanale, ogni martedì sempre con inizio alle 20,45, fino al prossimo 4 giugno.

Gli incontri, tenuti da esperti e professionisti che si sono messi a disposizione, saranno dedicati a diversi temi: tra l’altro argomenti legali ed economici utili alle famiglie ma anche di estrema attualità come il bullismo e cyberbullismo (19 marzo), l’azzardopatia (26 marzo), il disagio giovanile (28 maggio), le truffe e raggiri (12 marzo) o la violenza di genere (5 marzo). Una serata, quella del 23 aprile, sarà dedicata alla donazione del sangue.