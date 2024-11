Autumnia, il bilancio dell’edizione: "Raggiunte 125mila persone"

Al tramonto le mura storiche dell’arena del Teatro Garibaldi hanno preso vita: sono diventate l’affascinante palcoscenico del videomapping "Autumnia e i riflessi del cambiamento", lo spettacolo virtuale che dopo il tramonto ha coinvolto i tantissimi avventori della rassegna dedicata all’agricoltura, all’ambiente e al territorio per tre giorni ospitata nel cuore di Figline. "Cambia sguardo, coltiva il futuro" il filo rosso di questa 25° edizione che ha registrato 215 stand, oltre 125mila persone raggiunte tramite i social istituzionali del Comune e dell’evento con circa nuovi 700 follower sugli account ufficiali di Autumnia. Tanti bambini hanno potuto vedere e toccare per la prima volta gli animali della fattoria, protagonisti in piazza, come tanti adulti si sono sottoposti a esami medici gratuiti e iniziative di sensibilizzazione nel nome della prevenzione e del benessere.

Ottima partecipazione anche nella piazza del volontariato, dove è andato in scena il generoso cuore di tanti cittadini che dedicano il proprio tempo agli altri. "Questi tre giorni hanno registrato una partecipazione straordinaria – dice Valerio Pianigiani, sindaco di Figline e Incisa Valdarno –. La manifestazione si è confermata un evento di grande attrattività, compreso il ‘Vicolo della Gentilezza’ che ha offerto ai visitatori uno spazio speciale dove celebrare il valore di questo sentimento e dell’attenzione verso il prossimo," L’innovazione si è unita alla tradizione anche nell’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini: alla vigilia del suo 60° compleanno si è trasferito nella centrale piazza Marsilio Ficino, sotto le logge.

Manuela Plastina