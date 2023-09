"Autumnia 2023 a Figline Incisa: aziende agricole aperte"

L‘edizione 2023 di "Autumnia", la maxi-fiera novembrina dedicata ad ambiente, alimentazione e agricoltura, avrà un’appendice nuova quest’anno: una giornata di "aziende agricole aperte", che l’8 ottobre permetterà a visitatori e valdarnesi di conoscere più da vicino le aziende agricole del territorio, il ciclo di produzione dei loro prodotti, la storia e le tradizioni legate ad ogni realtà aderente. Il tutto, a costo zero.

Ogni azienda locale che si dedica all’agricoltura o all’allevamento potrà proporre ai visitatori una visita alla propria sede, una degustazione dei suoi prodotti, un’esperienza o un’attività specifica legata al mondo agricolo e rurale. Una bella opportunità sia per chi apre le proprie porte al territorio sia per chi ne diventa attivo spettatore. Tutte le imprese agricole che hanno sede nel territorio comunale e hanno voglia di partecipare a questa prima giornata, possono aderire entro il 10 settembre compilando un modulo sul sito del Comune da reinviare via Pec o a mano agli sportelli FacileFIV. Info: 055.91253255 o [email protected]

Manuela Plastina