Autovelox, il giro di vite. Cambiano nel nuovo Codice sanzioni e taglio dei punti

Multe da autovelox, la riforma al Codice della Strada introduce una novità importante: in caso di più violazioni nella stessa ora e su una strada di competenza di uno stesso ente, non si applicherà più il cumulo delle sanzioni. Il testo prevede anche regole più ferree per la loro presenza su strada e sono state aggiornate le sanzioni per violazione dei limiti di velocità. In questa seconda puntata sul nuovo Codice della Strada (la prima è stata pubblicata il 9 dicembre) è sempre il comandante Giuseppe Mastursi del cda della Fondazione Scuola interregionale di Polizia Locale ad approfondire alcuni aspetti per i nostri lettori.

Ebbene, in caso di superamento fino a 10 km/h oltre il limite le regole non cambiano: multa da 42 a 173 euro e nessuna decurtazione di punti patente. Per superamento del limite tra 11 e 40 km/h la multa, come prima, è compresa tra 173 e 694 euro, ma la decurtazione di punti patente sale a 5 punti se la violazione avviene nei centri abitati. Per superamento tra 41 e 60 km/h oltre il limite le sanzioni restano invariate da 543 a 2.170 euro, 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi che si estende anche ai neopatentati (primi 3 anni di patente) per infrazioni fuori dai centri abitati. Infine per il superamento di oltre 60 km/h rispetto al limite multa da 845 a 3.382 euro, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

"Il Codice – spiega Mastursi – introduce anche una novità sulla violazione specifica del limite nei centri abitati oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, in caso di 2 o più violazioni nell’arco di un anno, la multa sale a 220-880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Con riferimento ai neopatentati, si intende sempre chi ha conseguito la patente da meno di 3 anni, a prescindere dall’età. Il Nuovo Codice ha anche modificato i limiti di potenza dei veicoli che si possono guidare. E’ vietato guidare veicoli con potenza specifica superiore a 75 kW/t (circa 102 CV/t) e c’è un limite di potenza assoluta di 105 kW (circa 143 CV) a prescindere dal peso dell’auto. I limiti alla guida dei veicoli valgono per 3 anni dal conseguimento della patente."

Per quanto riguarda gli autovelox, una novità riguarda la possibilità di utilizzare le telecamere di sorveglianza come rilevatori della velocità. La novità relativa alle telecamere di sorveglianza va considerata anche alla luce del fatto che – a differenza degli autovelox – si tratta di strumenti elettronici per l’acquisizione di immagini che non necessitano di approvazione ministeriale. Per legge gli autovelox, invece, devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a garantire che le misurazioni della velocità siano precise e attendibili. Ma le modifiche al Codice della Strada includono altresì la novità dell’impossibilità, da ora in avanti, di fare ricorso per omessa taratura dell’apparecchio.

Fabrizio Morviducci