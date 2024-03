Autovelox al Borromeo

Da ieri via Borromeo (SP39) è stata dotata di un nuovo autovelox. Da qualche tempo i residenti avevano chiesto che la strada fosse dotata di un rivelatore di velocità per scoraggiare i conducenti di mezzi che oltrepassavano i 50 km l’ora. Diversi gli incidenti stradali in quel tratto dove diverse abitazioni hanno l’ingresso direttamente sulla strada. Così dopo la richiesta avanzata dal Comune al prefetto, è arrivata l’autorizzazione per l’istallazione del rivelatore, posto poco dopo Villa Borromeo, il quale con un unico dispositivo, immortalerà gli amanti della velocità provenienti da entrambi le corsie di marcia.