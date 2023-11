Autostrade, chiuso tratto di Barberino

Chiuso per una notte il tratto autostradale Calenzano Barberino. Per consentire lavori di manutenzione delle gallerie sulla A1 Milano Napoli, dalle 22 di domani alle 6 di domenica, non sarà percorribile il tratto compreso tra i due Comuni in direzione Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano le auto in transito possono percorrere la SP8 Barberinese per rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello. Per raggiungere la A1 Panoramica, il consiglio che arriva da Autostrade, è di percorrere, da Barberino, la A1 Direttissima in direzione Bologna, uscire alla stazione di Badia, e entrare sulla A1 Panoramica dalla stazione di Pian del Voglio. L’orario notturno per i lavori è scelto per il minor volume di traffico sull’autostrada ma, anche in questo caso, la chiusura del tratto comporta un notevole aggravio di mezzi sulla Barberinese come più volte fatto denunciato dai residenti nelle frazioni collinari di Calenzano.