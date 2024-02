Autostrada, le chiusure per i lavori

Due chiusure in ponte, nelle prossime settimane, del tratto autostradale Calenzano-Barberino del Mugello sulla A1 Milano-Napoli per una serie di interventi previsti. La prima, in direzione Bologna, è in programma dalle 22 del prossimo sabato alle 6 del giorno dopo per consentire lavori di ispezione alle gallerie del tratto: il traffico diretto verso Roma sarà dirottato sulla Sp8 con rientro in autostrada alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino. Dalle 22 del 17 febbraio alle 6 di domenica 18, invece, per consentire opere di manutenzione nelle gallerie è prevista la chiusura del tratto tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze: in questo caso il traffico sarà deviato sulla Sp8 con uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano e rientro in autostrada alla stazione di Barberino del Mugello seguendo la segnaletica gialla indicante Bologna.