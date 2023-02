Autostrada, lavori sulla A1: tratto della Panoramica chiuso per due giorni

lavori

Firenze, 10 febbraio 2023 - Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, ci sarà un intero tratto chiuso per due giorni.

Dalle 9 alle 18 di lunedì 13 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (237+200) e Aglio (255+450) verso Firenze.

Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l'uscita sarà obbligatoria alla stazione di Pian del Voglio. La stazione di Pian del Voglio sarà inoltre chiusa in entrata verso Firenze, mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.



Dalle 8 alle 18 di lunedì 13 febbraio, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", situata nel suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze sarà in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sull'A1 Direttissima;



Poi dalle 9 alle 18 di martedì 14 febbraio sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (262+200) e Roncobilaccio (242+300) in direzione di Bologna. La stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima. In alternativa alla chiusura della stazione di Roncobilaccio, percorrere la A1 Direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione di Roma, per raggiungere poi la stazione di Roncobilaccio.