Autopalio, Azione Ncc: “Strada inadeguata, serve piano di risanamento”

Firenze, 17 ottobre 2024 - “La Firenze-Siena, una delle arterie principali della Toscana e del centro Italia, ormai non è da tempo in grado di sostenere gli attuali volumi di traffico. L’incidente di ieri tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, che ha coinvolto quattro veicoli e causato un ferito grave, e quello del giorno precedente che ha visto coinvolti un'auto e una moto sono soltanto gli ultimi di una serie che conferma la necessità di interventi immediati per la messa in sicurezza della superstrada”. A dirlo è Azione Ncc, associazione dei noleggi con conducente, dopo gli ultimi incidenti avvenuti sull'Autopalio. “La superstrada, pensata e realizzata per volumi di traffico molto inferiori rispetto a quelli odierni, si dimostra quotidianamente inadeguata per il numero di mezzi che vi transitano – dicono da Azione Ncc –. Non basta più la politica dei rattoppi: va messo in campo un piano complessivo”. “Chiediamo un intervento strutturale e definitivo per adeguare l’infrastruttura ai flussi attuali di traffico – conclude Azione Ncc – evitando se possibile anche la ridda di cantieri che aprono e chiudono con scarso preavviso”.