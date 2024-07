Autonomia e referendum

Stasera alle 21,30 al circolo Arci ‘Il tiglio’ di Vicchio, il circolo del Pd organizza ‘Parliamo della legge sulla autonomia differenziata’, con l’esposizione di Luigi Izzi, componente del comitato per il referendum abrogativo; che spiegherà le ragioni del quesito refendario mentre saranno raccolte le firme necessarie perché la consultazione si possa tenere. Francesco Tagliaferri (nella foto), sindaco di Vicchio e segretario del locale Partito Democratico afferma: "È un’opportunità, sia per mettere consapevolmente una firma per richiedere il referendum abrogativo di questa pessima legge, sia per prepararsi a barrare un bel ‘Sì’ per la sua abolizione".