Auto travolge uno scooter e una macchina, madre e figlia undicenne ricoverate in ospedale

Cerbaia (Firenze), 24 settembre 2024 – Un brutto incidente poco prima delle 16.30 lungo la via Volterrana nella frazione di Cerbaia nel comune di San Casciano Val di Pesa. Una signora alla guida di un auto, con accanto la figlia undicenne, probabilmente per un malore ha sbandato invadendo la corsia opposta e, dopo avere abbattuto dei pali della segnaletica, ha preso in pieno uno scooter parcheggiato scaraventandolo all'ingresso di un abitazione colpendo a sua volta un'altra auto.

Immediato l'allarme al 112 da parte dei residenti. Sul posto sono arrivate un’ambulanza con infermiere e soccorritori da San Casciano, un'altra è stata inviata dal Galluzzo. Le condizioni delle due donne sono state portate in ospedale, le loro condizioni non sembravano particolarmente gravi. Sul posto per i rilievi la Polizia dell'Unione del Chianti Fiorentino.

Antonio Taddei