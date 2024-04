Auto travolge capriolo. Il guidatore non si ferma. Animale morto in strada

Investito e abbandonato, muore nonostante i soccorsi. Non ce l’ha fatta il giovane esemplare di capriolo, che l’altra mattina è stato trovato agonizzante in via del Bersaglio, dopo l’impatto con un veicolo in transito, che non si è fermato. L’animale, immobile e terrorizzato in mezzo alla stradone che porta alle Mimmole , a Caldine, è stato notato da due giovani, che si sono immediatamente attivati, richiamando l’attenzione degli altri automobilisti e invitandoli alla prudenza. E’ quindi scattata una mobilitazione generale per aiutare lo sfortunato animale. E in tanti si sono fermati nell’attesa dei soccorsi. A internire sul posto, dopo varie telefonate cadute nel nulla, è stato un mezzo dell’Asl veterinaria, che ha prelevato la bestiola, che, ormai agonizzante, è morta poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente perché il capriolo riuscisse a sopravvivere.