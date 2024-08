Auto prende fuoco. Tensione e paura ma nessun ferito

Paura in via Codignola per un’auto in fiamme. La vettura, una Citroen Ax, era in transito sulla strada e pronta per immettersi sulla via Pisana quando, per cause che restano ancora da accertare, si è incendiata. E’ stato lo stesso proprietario dell’auto a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento Firenze-Ovest e gli agenti della polizia municipale per deviare il traffico congestionato dell’ora di punta. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni ad altre vetture, l’incendio è stato domato in pochi minuti, poi è arrivato il momento di rimuovere l’auto. Ma non sono mancati attimi di tensione e paura, visto che la via Pisana a quell’ora è sempre trafficata nonostante il periodo delle ferie. Restano da accertare le cause dell’incendio.

La prima ipotesi è quella del cortocircuito partito dall’impianto elettrico dell’auto; una scintilla che ha incendiato le plastiche del vano motore scatenando fumo nero e danneggiando pesantemente l’auto.

Le macchine, soprattutto quelle più ‘anziane’ soffrono evidentemente le alte temperature, che mettono a rischio sia la funzionalità dell’impianto elettrico, sia la durata di materiali rivestiti di plastica, come cavi e altri oggetti che sono presenti all’interno del cofano.