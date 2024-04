Lungarno Colombo, i carabinieri bloccano il piromane: ha dato fuoco a quattro auto

Firenze, 16 aprile 2024 - E' stato rintracciato dai carabinieri il piromane del lungarno Colombo che il 29 marzo nei pressi dell'incrocio con via del Campofiore ha dato fuoco a un'autovettura parcheggiata all'altezza del civico 58. La stessa persone che nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2023, secondo quanto emerso, sarebbe stato coinvolto dall'incendio avvenuto all'interno di un parcheggio condominiale sempre sul lungarno Colombo a seguito del quale tre auto sono state completamente distrutte.

Grazie all'acquisizione delle denunce, all'analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza e alla raccolta delle testimonianze, le indagini dei carabinieri hanno portato a un uomo, già responsabile in passato di episodi analoghi, risultato affetto da problematiche psichiche in grado di minarne la capacità di intendere e volere. Di conseguenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze, vista la pericolosità sociale dimostrata, il gip del capoluogo fiorentino ha emesso, in via provvisoria, la misura di sicurezza detentiva presso l'istituto Rems di Empoli.