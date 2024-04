Auto d’epoca. Domenica arriva la gara

Anche quando il Mugello non aveva il suo autodromo, il rombo dei motori e la passione per le corse automobilistiche erano già ben presenti in zona. Dal 1914 al 1970 famoso fu il Circuito Stradale del Mugello, una gara che si snodava per 65 km tra la Futa e il passo del Giogo e che ha visto partecipare piloti famosi, da Enzo Ferrari a Giuseppe Campari, da Gastone Brilli Peri a Giulio Masetti. Adesso la corsa, su iniziativa di Automobile Club Italia e Firenze, Club ACI Storico e Scuderia Clemente Biondetti, rivive come rievocazione storica e anche quest’anno viene riproposta in occasione della Italian Motor Week, in programma dal 13 al 21 aprile. Così domenica prossima ecco il "Tributo al Circuito Stradale del Mugello", con la partecipazione riservata a vetture prodotte fino al 1990. Sono previsti due giorni di gara, con partenza da Firenze sabato. E dopo aver percorso i più suggestivi paesaggi toscani, domenica si affronterà lo storico tracciato mugellano, per chiudere infine sulla pista del Mugello Circuit. Si partirà alle 10 da Scarperia.