Auto cade da un campo e si ribalta sulla Cassia. Guidatore incastrato salvato dai vigili del fuoco

San Casciano (Firenze), 12 dicembre 2024 – E’ volato con la sua auto da un campo finendo sulla via Cassia per Firenze ricadendo su un lato in mezzo alla carreggiata e impossibilitato a uscire dall’interno. E’ successo poco dopo le 10.30. L’uomo un pensionato residente a San Casciano era andato a caccia nei pressi di Montecapri, forse una manovra errata l’ha portato sul limite della scarpata cadendo sulla carreggiata. Per fortuna nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto è immediatamente arrivata la Misericordia di San Casciano in Val di Pesa con infermiera e volontari soccorritori, oltre alla polizia comunale del Chianti fiorentino e la polizia locale.

L’uomo dall’interno dell’auto ha parlato costantemente attraverso il vetro anteriore con l’infermiera della Misericordia in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano. Nel frattempo è stato inviato anche l’elisoccorso Pegaso che però non ha preso in carico il paziente. L’uomo, sempre cosciente è stato estratto dai vigili del fuoco dal portellone posteriore dell’auto e preso in consegna da infermiera e volontari e messo sull’Ambulanza. La polizia locale ha preso in carico il fucile che era regolarmente all’interno della custodia, fucile che sarà riconsegnato all’uomo. Nel frattempo lunghe file si sono formate da San Casciano in direzione di Firenze, mentre il traffico proveniente da Firenze per San Casciano ha potuto usufruire della rotatoria di Montecapri per tornare indietro. Sul posto anche gli addetti dell’AVR per ripulire la sede stradale.