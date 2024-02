Aurora, la raccolta solidale per l’Hockey in carrozzella

Teatro e solidarietà all’Aurora. Appuntamento sabato prossimo alle 21 per lo spettacolo ‘Lo chiamavano Tartaaaagnan’. L’appuntamento in collaborazione col gruppo genitori ‘Cornetti a mezzanotte’, è stato organizzato per sostenere la società sportiva Fiorenza Wheelchair Hockey. La biglietteria è aperta in teatro prima della rappresentazione. La Fiorenza Wheelchair Hockey è una società presente a Firenze dal 2018. L’obiettivo è far praticare sport a persone con disabilità motorie gravi e gravissime. Lo sport è l’Hockey in carrozzina elettronica, uno sport di squadra che permette anche a chi non ha forza muscolare o impedite capacità motorie, di praticare una disciplina con soddisfazione. La particolarità che è che usano carrozzine elettroniche speciali molto costose, pesanti 100 kg/l’una, progettate con sistemi di sicurezza, protezioni su tutti i lati , cinture di sicurezza, ribassate per l’antiribaltamento. Queste hanno un’accelerazione fortissima, con velocità massima consentita in gara a 12-15 Km/h. Non esistono limiti di età e di genere. Le squadre sono miste, composte da bambini, bambine, uomini e donne. I fondi serviranno per acquisire attrezzatura sportiva, i pezzi di ricambio delle carrozzine, il noleggio dei furgoni necessari a trasportare i mezzi sul luogo di gara.