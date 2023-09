Auricolare e telefonino nascosto all’esame scritto per la patente Scatta la denuncia per un trentenne

Telefono e auricolare per provare a barare all’esame per la patente di guida. È andato decisamente male il tentativo di truffa organizzato da un 34enne di origini pakistane durante le prove d’esame che si sono volte il primo settembre nella sede della Motorizzazione civile di via Santa Croce dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino. Proprio i funzionari della Motorizzazione hanno infatti notato che l’uomo si toccava ripetutamente l’orecchio e si guardava intorno in modo strano.

Lo hanno così tenuto d’occhio e hanno visto che aveva un auricolare, collegato a un cellulare, che stava utilizzando per ricevere suggerimenti. Sono stati quindi chiamati i carabinieri della compagnia di Signa, che hanno effettuato i controlli del caso. Alla fine l’uomo, residente in provincia di Siena, non ha concluso l’esame ed è stato portato in caserma e denunciato per tentata truffa. Il telefono e l’auricolare sono stati sequestrati.