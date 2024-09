Aumentare la sicurezza, il piano. La sindaca incontra il questore

Sicurezza, la sindaca Claudia Sereni incontra il questore di Firenze, Maurizio Auriemma. Molti i temi affrontati: dal parcheggio scambiatore alla sicurezza sul tram, fino alla microcriminalità coi i furti in città e il problema della legalità nel settore produttivo. "Temi – ha detto Sereni – che abbiamo già portato al tavolo della sindaca della Città Metropolitana di Firenze, Sara Funaro, e che condivideremo presto anche con il Prefetto Francesca Ferrandino che incontreremo a breve". All’incontro era presente anche il comandante della Polizia municipale, Giuseppe Mastursi e il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh. "Grazie al Questore per averci accolto con grande gentilezza e per l’attenzione che riserva anche a Scandicci con la quale ci ha detto negli anni di aver avuto sempre avuto un’ottima collaborazione - ha concluso la Sindaca Claudia Sereni - Andremo avanti su questa strada, lavorando insieme per una gestione metropolitana e puntuale delle situazioni di maggiore criticità".

Un incontro di oltre un’ora e un’occasione importante di scambio di opinioni sul tema della sicurezza urbana su cui è essenziale la collaborazione tra la pubblica amministrazione e l’autorità di pubblica sicurezza. L’area di Villa Costanza è nel mirino dell’amministrazione comunale dopo i molti episodi che si sono verificati nella zona. La necessità di un presidio su questo punto è emersa più volte non solo per gli episodi di microcriminalità, ma anche per il transito di passeggeri e turisti che dal parcheggio prendono il tram verso Firenze.