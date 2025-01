Aule studio e nuovi spazi per i giovani

Tre nuove aule studio a Campi. Ma anche luoghi di condivisione e socializzazione in funzione del fatto che quelle presenti all’interno della biblioteca, a Villa Montalvo, sono sempre chiuse a causa dell’alluvione del novembre 2023. "Non si tratta solo di offrire un posto dove studiare, ma di creare spazi dove i giovani possano sentirsi parte di una comunità – ha detto il sindaco Tagliaferri – , questi luoghi sono una risposta concreta alle loro esigenze". I nuovi spazi sono il Porto delle Storie in via Giusti, aperto dal lunedì al venerdì (9-13) e il sabato (15-19, su prenotazione); Bibliocoop in via Buozzi, aperto il lunedì e mercoledì (15-18), il martedì e venerdì (9-12) e il giovedì (15-19); Hidron Art&Studio in via di Gramignano, c/o Hidron dal lunedì al venerdì (8-22) e il sabato (9-13).

P.F.N.