Aule provvisorie nel parcheggio. L’Agnoletti allarga gli spazi

Il consiglio comunale di Sesto ha approvato il nulla osta in deroga agli strumenti urbanistici comunali per l’installazione temporanea dei prefabbricati, nel parcheggio della sede del Liceo scientifico Agnoletti in via Madonna del Piano, che ospiteranno per nove mesi, dall’inizio del prossimo anno scolastico, tre classi provenienti dalla succursale di Campi della scuola superiore interessata da importanti lavori di adeguamento. Lunga e articolata la discussione anche sui tempi stretti – rilevati anche dal sindaco Lorenzo Falchi – con cui la richiesta di installazione è stata inviata al Comune di Sesto dalla Città Metropolitana. Sul punto interviene anche Italia Viva con i consiglieri comunali Gabriele Toccafondi per Sesto e Antonella Greco per Campi Bisenzio: "Non possiamo non notare che sulla vicenda non c’è stato un minimo di programmazione e questo è inaccettabile perché impatta su ragazzi, docenti e famiglie. Il Comune di Campi, ha deciso autonomamente lavori e tempistica e quando si è accorto che almeno tre classi non avevano dove andare si è rivolta a Città Metropolitana, che a fine giugno ha chiesto a Sesto Fiorentino di predisporre i prefabbricati davanti al Liceo Agnoletti, che Metrocitta pagherà 200mila euro per 9 mesi, e dovranno essere pronte per settembre. Tutta la vicenda dimostra la necessità di riprendere il progetto che prevedeva ulteriori aule e laboratori alla sede centrale di Sesto".