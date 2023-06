Auguri Beppe, pezzo da ’90’ Festa grande al pluripresidente

Ottanta persone a tavola per i 90 anni di Beppe Bonardi, presidente onorario del Signa Calcio 1914 e dell’associazione Pollicino Onlus. Grande festa, per il compleanno di un uomo che negli anni è stato protagonista di un’infinità di incarichi, dal mondo imprenditoriale a quello sportivo e associativo. Nato nel Castello di Signa, il 30 maggio 1933, Bonardi ha iniziato a lavorare prestissimo nell’azienda di famiglia, la Ipes del padre Renato. Da qui la scalata nell’universo della pelletteria italiana, con la nomina a presidente nazionale Aimpes, l’associazione italiana dei pellettieri, che ha guidato per otto anni. Poi, nel 1981, l’elezione a presidente europeo dei pellettieri. Il lavoro però non è stato l’unica sua passione. Grande amante del tennis, Bonardi ha conquistato personalmente sei titoli italiani in varie categorie e nel 2006 si è aggiudicato la vittoria del campionato europeo over65, nel doppio. Sempre in ambito sportivo, è stato per venti anni presidente del Signa Calcio 1914, di cui ora è presidente onorario. Infine la guida, per 19 anni, dell’Ente Fiera di Signa.

Fra i presenti alla sua festa: il presidente della Regione Eugenio Giani; i sindaci di Signa e Lastra a Signa, Giampiero Fossi e Angela Bagni; l’ex sindaco di Signa Paolo Bambagioni; il tenente colonnello Renato Saitta, comandante della compagnia carabinieri di Signa; Andrea Ballerini, presidente del Signa 1914, Andrea Calistri vicepresidente nazionale di Assopellettieri con delega alla Toscana e Carlo Pennini, presidente del Ct Firenze. "Ringrazio tutti per questo momento speciale – ha detto Bonardi – e soprattutto il Signa 1914 che mi ha fatto questo regalo".

Li.Cia.