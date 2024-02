Audax-Vigor: vince lo spettacolo. Rufina avanti, Rignano rimonta

Finisce in parità 2-2 l’atteso derby in Eccellenza tra Audax Rufina e Vigor Rignano, giocato ieri allo stadio Fabio Bresci di Rufina. Una partita spettacolare ed emozionante disputata davanti a una numerosa presenza di spettatori in una splendida giornata di sole. La sfida è stata ben giocata da entrambe le formazioni e al termine il pareggio è il risultato più giusto con applausi per tutti. Gara equilibrata con continui rovesciamenti di fronte che ha visto la squadra locale dell’Audax Rufina andare due volte in vantaggio con le reti di Corazzi e Cipriani. Ma la Vigor Rignano non hai mai mollato dimostrando carattere e forza di volontà riuscendo in entrambi i casi a ristabilire le sorti dell’incontro con Elena Cozzani e Silvia Balloni. La partita è stata combattuta fino al triplice fischio finale con la Rufina che ha cercato il gol della vittoria e la Vigor Rignano ha risposto con azioni di rimessa. A seguito di questo risultato l’Audax Rufina sale a 10 punti in zona centro classifica, mentre la Vigor Rignano è penultima a quota 5. Prossimo appuntamento per la Rufina la trasferta a Badesse, mentre la Vigor giocherà sul difficile campo di Sansovino.

"La bella partita di oggi dimostra il valore del calcio femminile - dice il direttore sportivo dell’Audax Rufina, Vittorio Peluso - che viene seguito da un pubblico in costante aumento. Confidiamo in una buona seconda parte di campionato, visto la crescita della squadra affidata a mister Alessandro Morrocchi. Un gruppo valido che si sta ben comportando. La Vigor Rignano è società storica femminile con campo di gara a Troghi e fra i due club c’è una sana rivalità sportiva, ma anche il massimo rispetto reciproco".

L’Audax Rufina, diretta dal presidente Massimo Francini e dal dg Massimo Innocenti, vuole portare avanti il progetto calcio femminile con impegno per centrare la prossima stagione le prime posizioni della classifica. Due calciatrici della Rufina hanno già fatto parte della Rappresentativa Toscana e sperano nella convocazione per il Torneo delle Regioni.

F. Que.