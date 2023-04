Attività sportiva all’aperto La ginnastica si fa all’Acciaiolo

Fare attività sportiva divertendosi, con ‘Attivati!’ la Uisp propone passeggiate e ginnastica all’aperto per tutti. Dal Parco dell’Acciaiolo, alle Colline, nella Piana e nei quartieri, c’è spazio per ogni genere di divertimento. Il progetto ha il patrocinio del Comune. La ginnastica all’aperto all’Acciaiolo è in programma dal 1 maggio al 30 settembre, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 (ginnastica per tutti) e il mercoledì alle 18,30 (fitness). Le camminate sono fissate nelle date del 20 maggio, 17 giugno, 15 luglio o 23 settembre 2023 (Scandicci Colline, Scandicci città, San Martino alla Palma, Badia a Settimo). "Al fine di sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole – dicono gli organizzatori - si promuovono delle passeggiate, accessibili e adatte ad ogni ritmo". Per adesioni Uisp Scandicci, via 4 novembre, 13, 055.2591089, oppure con WhatsApp al 347.5297204.