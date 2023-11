Attività produttive La rivoluzione. Costi dimezzati e tariffa unica al Suap

Tariffa unica per tutti i servizi e risparmi fino al 50%. Dal prossimo gennaio sarà meno complicata la vita per i cittadini e le imprese che dovranno aprire procedimenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sesto grazie alla delibera approvata dalla giunta comunale che ha dato il via al piano di semplificazione del tariffario dei diritti di segreteria. Dal primo giorno del 2024, dunque, l’importo dovuto per l’attivazione di qualsiasi procedimento sarà pari a 30 euro, con un risparmio fino al 50% rispetto alle precedenti disposizioni. La nuova disciplina introduce anche una tariffa unica, 25 euro, per gli endoprocedimenti (ovvero i singoli adempimenti amministrativi, di competenza di vari uffici che confluiscono poi nel procedimento unico) e per le istanze di conferenza dei servizi (150 euro). Sono invece esentati dai diritti di segreteria i procedimenti per cessazioni e chiusure, vendite di liquidazione e sottocosto, quelli attivati da associazioni senza fini di lucro per l’organizzazione di eventi e manifestazioni individuate o patrocinate dal Comune e quelli attivati da soggetti del Terzo Settore volti al mantenimento dei requisiti. Una serie di novità, quelle appena ratificate, che dovrebbero rendere la macchina amministrativa più ‘amica’ o, almeno, più accessibile per chi deve rapportarsi con l’ufficio: "Con questo intervento – dice infatti la vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Claudia Pecchioli - andiamo a semplificare la vita a cittadini e imprese e il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Il Suap si occupa di materie complesse e soggette a innovazioni e modifiche normative. Nel tempo si erano stratificate diverse previsioni tariffarie, creando talvolta confusione tra gli utenti. Il nuovo tariffario consta, di fatto, di sole tre tariffe che si applicano in maniera chiara, con una riduzione che, in qualche caso, arriva al 50% rispetto a quelle attualmente in vigore. Con l’occasione, abbiamo anche operato una razionalizzazione e revisione dei procedimenti soggetti al pagamento dei diritti di segreteria, mantenendo alcuni casi di esenzione per imprese in difficoltà e terzo settore". Lo Sportello si occupa,di tutte le pratiche che abbiano come oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi oltre a quelle che riguardano la realizzazione, trasformazione, riconversione, trasferimento, cessazione o riattivazione delle imprese.