Attività nei centri estivi . Il contributo economico per le famiglie

Centri estivi, ci sono ancora posti per le attività fino a settembre. A oggi, fa sapere l’amministrazione, sono 1647 gli iscritti tra 3 e 14 anni nei mesi di giugno e luglio. Un dato in crescita rispetto allo scorso anno, quando furono 1613 in totale.

Per le famiglie di Scandicci che iscrivono i figli a queste attività il Comune riconosce un contributo economico di 75 euro per due settimane. Anche quest’anno i Centri Estivi di qualità di Scandicci sono estesi all’intera fascia di età dai 3 ai 14 anni. "L’impegno del Comune nell’offerta di centri estivi di qualità è priorità di questa amministrazione e verrà mantenuto tale - dichiara l’assessora all’Istruzione Fiorenza Poli – sono occasioni importanti di crescita per i bambini e i ragazzi che possono così scoprire nuove attività costruttive e inclusive. Il nostro impegno è quello di cercare di accogliere tutte le richieste di famiglie con bisogni speciali, per le quali il contributo viene erogato al 100% per due settimane di attività. Siamo felici dei numeri in costante crescita per i centri estivi di qualità sul nostro territorio".

In rete civica è possibile trovare uno schema con le date delle attività e i recapiti degli organizzatori per le iscrizioni. I centri estivi offrono attività ludiche e a seconda delle offerte degli organizzatori giochi, sport, arte, musica, teatro.