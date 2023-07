Attivate due nuove corse di autobus Figline a Reggello aprono ai turisti

di Manuela Plastina

Vallombrosa allarga le braccia ai turisti di breve, medio e lungo periodo, ma anche ai fruitori dalla mattina alla sera. E il Comune cerca di invogliarli a godere della bellezza e del fresco della "montagna di Firenze" facilitandoli sul fronte trasporti.

Per evitare di perdere tempo alla ricerca di un parcheggio e anche per ridurre il numero delle macchine lasciate ovunque nelle aree sosta e lungo le strade, per questa estate sarà più facile arrivare sino all’abbazia o al pratone e anche oltre coi mezzi pubblici.

Addirittura si può arrivare sfruttando il treno. Si sa, a Reggello non esiste stazione ferroviaria, ma ColBUS in accordo col Comune reggellese ha attivato due nuove corse per poter arrivare su rotaie a Figline e da lì sulle gomme dei pullman fino a Reggello e poi a Vallombrosa. Da lunedì alla domenica, un bus porterà turisti e cittadini alle 19,25 da Reggello alla stazione di Figline passando per Vaggio. Il bus partirà rispettando la coincidenza con la corsa proveniente da Saltino delle ore 19,10, permettendo così da Vallombrosa, con un solo cambio, di arrivare fino a valle.

In senso contrario viene attivata la domenica la tratta Figline, Vaggio, Reggello in partenza dalla stazione alle 19,45: anche in questo caso, viene rispettata la coincidenza, ma col treno in arrivo da Firenze delle 19,39.

"Queste corse sono state pensate per favorire, nel periodo estivo, la mobilità pubblica verso le zone turistiche di Saltino e Vallombrosa, in modo tale da facilitare le persone che scelgono di raggiungere il territorio reggellese in treno" sottolinea il sindaco Piero Giunti.

La domenica poi è attiva la navetta circolare gratuita dal parcheggio del Vignale per arrivare a Saltino-Vallombrosa; tutti i giorni della settimana inoltre è in circolazione il servizio Bus+Trekking, il trasporto pubblico che collega Cascia e Reggello con le località di montagna.