In macchina con una minorenne in atteggiamenti intimi. Firenze, arrestato un 61enne

Firenze, 25 febbraio 2025 – In macchina in atteggiamenti intimi con una minorenne. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, in un parcheggio lungo via Faentina. Le forze dell'ordine sono intervenute ì grazie a una segnalazione ricevuta al numero d'emergenza 112 NUE.

Un 61enne è stato colto in flagranza all'interno di un'automobile, coinvolto in comportamenti inappropriati con una giovane ragazza di 13 anni. Sul luogo dell'accaduto anche il personale specializzato della Polizia Scientifica per eseguire le indagini necessarie. Il soggetto, già noto alle forze di polizia per precedenti infrazioni, è stato quindi arrestato con l’accusa di atti sessuali con una minorenne.

Su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, l’uomo è stato condotto al carcere di Sollicciano, dove attende la convalida della misura precautelare.