Atletica Castello con tante novità. Carmannini sul ponte di comando

Atletica Castello fra conferme e novità, pronta ad essere protagonista anche nel 2025. Le principali novità riguardano il cambio di allenatore sulla panchina di Seconda categoria, ora affidata ad Alessandro Carmannini che è il presidente della Polisportiva biancoverde. Carmannini avrà il compito di riuscire a centrare la salvezza, dopo una prima parte di campionato al di sotto delle aspettative. Nel settore giovanile da segnalare il recente arrivo di Massimo Primerano, in qualità di responsabile della Scuola calcio. "Il consiglio direttivo - dice il capo sezione del calcio, Franco Betti - nell’ottica di una riorganizzazione dell’attività di base e per favorirne la crescita, ha voluto potenziare la struttura in maniera professionale, con particolare attenzione all’aspetto educativo e calcistico dei giovani. Lavoro ben impostato negli anni da Alessandro Campolmi ed ora nello staff direttivo è stato inserito Massimo Primerano, persona di lunga esperienza". Alessandro Campolmi diventa direttore generale della Scuola calcio, con Marco Zoppi e Andrea Camaiani confermati direttori tecnici e organizzativi. "Ringrazio l’Atletica Castello per l’incarico che ho ricevuto - dichiara Primerano -. Dopo i tanti anni passati alla Laurenziana e al Club Sportivo, vestire la casacca biancoverde è per me motivo di orgoglio. Sono pronto e con entusiasmo per affrontare questa nuova avventura in un sodalizio la cui filosofia di calcio si sposa perfettamente con la mia".

Nel giovanile il Castello vuole ottenere la permanenza in categoria con gli Allievi regionali e puntare in alto nei campionati provinciali. Questi tutti gli allenatori. Seconda Categoria: Alessandro Carmannini. Juniores Provinciali: Poggiolini e Pellegrini. Allievi Regionali 2008: Mirco Presenti e Gabriele Megli. Allievi B 2009: Roberto Pampaloni e Samuele Di Bella. Giovanissimi 2010: Niccolò Boanini e Leonardo Boldrini. Giovanissimi B 2011: Alberto Rinieri e Matteo Dovellini. Direttore sportivo dei dilettanti Franco Megli, delle giovanili Daniele Maiorana e Marco Bolognesi. Responsabile Scuola calcio Elite: Massimo Primerano.

Francesco Querusti