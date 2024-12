Atletica Campi, la festa di fine anno

Campi Bisenzio, 17 dicembre 2024 – Un brindisi ai successi passati e uno sguardo fiducioso al futuro: così l’Atletica Campi Bisenzio ha celebrato la sua tradizionale festa sociale. Il presidente Riccardo Bicchi, nel salutare i presenti, ha ricordato i risultati straordinari del 2024 e annunciato con entusiasmo la ripartenza della stagione podistica su strada.

Il primo appuntamento del nuovo anno sarà il prestigioso 43° Trofeo Sanmartinese, che si terrà il 19 gennaio con partenza e arrivo sulla storica pista dello stadio di atletica leggera Emil Zatopek di Campi Bisenzio.

“Il 2024 è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni,” ha dichiarato Bicchi. Il settore Fidal ha raggiunto l’apice con la finale oro dei campionati di società, ma non sono mancati altri momenti significativi che hanno visto la società rispondere con impegno e passione. Tra questi spicca il successo della recente gara podistica 30 ‘n Piana, che ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando l’entusiasmo e la vitalità del movimento podistico locale. Durante la serata, non sono mancati momenti di forte emozione. Uno di questi ha coinvolto Anna Maria, fotografa di Regalami un sorriso, che ha scoperto un dettaglio toccante: Rossano Rossi, che fa parte del consigli direttivo e da sempre impegnato all'allestimento degli eventi sociali e presente all’evento, è il fratello del compianto Paolo Rossi, indimenticabile eroe della Nazionale di calcio, prematuramente scomparso a causa di una malattia incurabile.

A suggellare la serata, un gesto simbolico e significativo: al presidente Riccardo Bicchi è stato consegnato un logo in cotto, massimo riconoscimento da parte della ETS Regalami un sorriso, come ringraziamento per l’impegno e la collaborazione costante nel segno della solidarietà. L’Atletica Campi, dunque, si appresta a vivere un nuovo anno con lo stesso spirito che l’ha sempre contraddistinta: passione per lo sport, attenzione alla comunità e un impegno costante per promuovere il podismo come strumento di crescita individuale e collettiva.